Réforme scolaire

Dans un entretien avec Philippe Cantin, le député de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, propose de s'inspirer du modèle norvégien pour réformer le système scolaire québécois.

S'appuyant sur les succès olympiques de la Norvège et une étude de la revue Science, il soutient que la spécialisation hâtive et la culture de performance nuisent au développement des jeunes.

Il plaide pour une école publique moins élitiste, où les programmes particuliers seraient ouverts à tous sans sélection.

Enfin, il propose d'intégrer les écoles privées dans un réseau commun financé par l'État pour favoriser la mixité sociale et l'entraide.

Écoutez Gabriel Nadeau-Dubois, député sortant de Gouin et porte-parole de la deuxième opposition en matière d’éducation, mercredi, au micro de Philippe Cantin.