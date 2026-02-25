Popularité de Charles Milliard

Malgré la faible présence de son nouveau chef, Charles Milliard, sur les tribunes, le Parti libéral du Québec gagne en popularité, récoltant dorénavant 27% des intentions de vote.

C’est ce qui ressort du nouveau sondage Pallas Data dans L'actualité, publié ce mercredi.

Écoutez Luc Ouellet, ex-conseiller de Jean Charest et de Brian Mulroney, discuter des plus récents développements en politique québécoise, mercredi, avec Philippe Cantin.

D'après l'expert, l'exclusion de Marwah Rizqy du caucus libéral illustre le leadership de Charles Milliard et charme l'électorat.

