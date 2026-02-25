 Aller au contenu
Politique
Les coûts de l'indépendance

«Incertitude référendaire»: Éric Girard et Paul St-Pierre Plamondon s'affrontent

par 98.5

0:00
4:01

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 février 2026 15:26

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Louis Lacroix
Louis Lacroix
«Incertitude référendaire»: Éric Girard et Paul St-Pierre Plamondon s'affrontent
Louis Lacroix / Cogeco Média

Une vive «passe d'armes» a éclaté entre le ministre des Finances, Éric Girard, et le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon. 

Selon le ministre Girard, la simple perspective d'un référendum lors d'un premier mandat péquiste crée une incertitude financière chiffrée à environ 20 millions de dollars par année en frais d'emprunt supplémentaires.

De son côté, Paul St-Pierre Plamondon accuse le gouvernement de la CAQ de «cultiver la peur».

Il soutient que la dégradation de la cote de crédit du Québec est plutôt liée aux déficits opérationnels persistants de l'administration actuelle.

Écoutez Louis Lacroix, journaliste de Cogeco Média, expliquer le tout mercredi au Québec maintenant

Vous aimerez aussi

«Je souhaite être une première ministre rassembleuse et pragmatique»
Le Québec maintenant
«Je souhaite être une première ministre rassembleuse et pragmatique»
0:00
11:49
«Notre projet de société et notre parti attirent des gens de qualité» -PSPP
Lagacé le matin
«Notre projet de société et notre parti attirent des gens de qualité» -PSPP
0:00
10:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
On discute du gabarit des défenseurs
Rattrapage
Hockey
On discute du gabarit des défenseurs
De quoi le Québec a-t-il besoin? se demande Marie-France Bazzo
Rattrapage
Société
De quoi le Québec a-t-il besoin? se demande Marie-France Bazzo
L'économie du Québec souffre
Rattrapage
Baisse de 0,3 % du PIB
L'économie du Québec souffre
À quoi s'attendre de Donald Trump mardi soir?
Rattrapage
Discours sur l'État de l'Union
À quoi s'attendre de Donald Trump mardi soir?
Le PCC s'attaque à la couverture santé des demandeurs d'asile déboutés
Rattrapage
Fédéral
Le PCC s'attaque à la couverture santé des demandeurs d'asile déboutés
«Je ne crois absolument pas au scénario où le PQ renoncerait à un référendum»
Rattrapage
Lors d'un premier mandat
«Je ne crois absolument pas au scénario où le PQ renoncerait à un référendum»
Projet de TGV: la colère monte chez les agriculteurs de la région de Mirabel
Rattrapage
Une manifestation a eu lieu, mardi
Projet de TGV: la colère monte chez les agriculteurs de la région de Mirabel
Une étude de l’UQAM suggère un lien entre la pilule contraceptive et l’anxiété
Rattrapage
Le Québec maintenant
Une étude de l’UQAM suggère un lien entre la pilule contraceptive et l’anxiété
«Un portrait intime d'une superstar du rock» -Catherine Beauchamp
Rattrapage
Documentaire Man on the Run
«Un portrait intime d'une superstar du rock» -Catherine Beauchamp
«Les porte-paroles du mouvement masculiniste ont percolé dans les esprits»
Rattrapage
Sexisme, homophobie et transphobie en hausse
«Les porte-paroles du mouvement masculiniste ont percolé dans les esprits»
«Je ne vois pas de recul, mais une certaine prudence de PSPP» -Vincent Marissal
Rattrapage
Le chef du PQ nuance son engagement référendaire
«Je ne vois pas de recul, mais une certaine prudence de PSPP» -Vincent Marissal
Laurent Dubreuil critique le financement des athlètes canadiens
Rattrapage
Sport amateur
Laurent Dubreuil critique le financement des athlètes canadiens
Quatre ans plus tard, l'échec russe d'une conquête rapide en Ukraine
Rattrapage
Conflit russo-ukrainien
Quatre ans plus tard, l'échec russe d'une conquête rapide en Ukraine
Osheaga 2026: des valeurs sûres et des découvertes
Rattrapage
Un retour remarqué à Montréal
Osheaga 2026: des valeurs sûres et des découvertes