Les coûts de l'indépendance

Une vive «passe d'armes» a éclaté entre le ministre des Finances, Éric Girard, et le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Selon le ministre Girard, la simple perspective d'un référendum lors d'un premier mandat péquiste crée une incertitude financière chiffrée à environ 20 millions de dollars par année en frais d'emprunt supplémentaires.

De son côté, Paul St-Pierre Plamondon accuse le gouvernement de la CAQ de «cultiver la peur».

Il soutient que la dégradation de la cote de crédit du Québec est plutôt liée aux déficits opérationnels persistants de l'administration actuelle.

