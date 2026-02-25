Fin de règne difficile pour la CAQ

Christine St-Pierre commente un sondage récent révélant un resserrement spectaculaire entre le Parti québécois et le Parti Libéral du Québec, l'écart n'étant plus que de 3 %.

Elle souligne le recul de l'appui à la souveraineté, particulièrement chez les femmes, alors que l'incertitude géopolitique inquiète les électeurs.

La discussion porte également sur la poussée d'Eric Duhaime dans la région de Québec et l'attitude perçue comme désintéressée de François Legault à l'Assemblée nationale.

Enfin, elle déplore l'impact de l'annulation du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) sur les petites et moyennes entreprises.

