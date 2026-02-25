Discours de l'Union de Donald Trump

Une heure et 47 minutes: c'est le temps qu'a duré le discours de l'état de l'Union du président américain Donald Trump.
Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Un discours sur l’état de l’Union d’une durée de 1 h 47 centré sur l’économie, l’immigration et la moquerie des démocrates, sans promesses concrètes
- L’événement coïncide avec des révélations du New York Times et de NPR sur des documents liés à l’affaire Epstein, retirés par le département de la Justice, suscitant des enquêtes démocrates.
- Un juge américain a mis fin à une politique d’expulsion de migrants vers des pays tiers, comme la Libye et le Honduras, avec un possible appel du gouvernement.