Les Canadiens de Montréal affronteront les Islanders de New York, jeudi, au Centre Bell, pour leur retour au jeu après la pause olympique.
Écoutez les nouvelles du sport avec Meeker Guerrier au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Alex Newhook sera de retour après une longue blessure;
- Il formera un trio avec Jake Evans et Alexandre Texier;
- Zachary Bolduc sera logiquement laissé de côté;
- Martin St-Louis n'a pas confirmé le gardien partant, mais il a confirmé l’alternance entre Samuel Montembeault et Jakub Dobes. Celui qui affrontera les Islanders, jeudi, ne fera pas face aux Capitals de Washington, samedi;
- Le capitaine Nick Suzuki était de retour à l'entraînement;
- Sidney Crosby, blessé au genou à Milan, manquera de 4 à 6 semaines de jeu.