Société
Abus dans le sport

Recrudescence d'entraîneurs agresseurs: comment protéger nos jeunes athlètes?

Le Québec maintenant

le 25 février 2026 15:53

Philippe Cantin
Recrudescence d'entraîneurs agresseurs: comment protéger nos jeunes athlètes?
Le mouvement MeToo et la médiatisation des cas encouragent les victimes à dénoncer, malgré la loi du silence et la peur d’être isolé. / olinchuk/ Adobe Stock

L'actualité de 2026 est marquée par une multiplication inquiétante de manchettes impliquant des entraîneurs sportifs accusés d'abus sexuels.

Sylvain Croteau souligne que si les cas semblent plus nombreux, c'est avant tout parce que la parole se libère depuis le mouvement Moi aussi.

Il appelle les parents et les gestionnaires à la vigilance devant des signes comme l'isolement d'un jeune ou une baisse de motivation.

Malgré une culture de la performance favorisant parfois le silence, Sport'Aide offre un accompagnement gratuit et confidentiel pour briser ce cycle et sécuriser les environnements sportifs.

Écoutez Sylvain Croteau, DG et Instigateur de Sport’Aide, en discuter avec Philippe Cantin au Québec maintenant. 

«S'il y a une chose qui [...] me réjouit, c'est qu'on en parle davantage, qu'on dénonce davantage.»

Sylvain Croteau

