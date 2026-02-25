Après une carrière marquante d'abord comme entraîneur des Nordiques de Québec, puis comme personnalité médiatique, Michel Bergeron annonce finalement qu’il prendra sa retraite.

À la veille de ses 80 ans, il revient sur son parcours professionnel rythmé par des moments forts comme la victoire du Canada aux Jeux de Salt Lake City et l’élimination des Canadiens de Montréal au profit des Nordiques en 1982 et 1985.

Écoutez Michel Bergeron dresser le bilan de sa riche carrière, mercredi matin, avec le chroniqueur Jean-Michel Bourque, à l'émission de Patrick Lagacé.