Hockey
À la veille de ses 80 ans

La retraite méritée de Michel Bergeron: «La "ride" a été longue»

par 98.5

0:00
9:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 février 2026 09:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Après une carrière marquante d'abord comme entraîneur des Nordiques de Québec, puis comme personnalité médiatique, Michel Bergeron annonce finalement qu’il prendra sa retraite.

À la veille de ses 80 ans, il revient sur son parcours professionnel rythmé par des moments forts comme la victoire du Canada aux Jeux de Salt Lake City et l’élimination des Canadiens de Montréal au profit des Nordiques en 1982 et 1985.

Écoutez Michel Bergeron dresser le bilan de sa riche carrière, mercredi matin, avec le chroniqueur Jean-Michel Bourque, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Je pense à René Angélil que j'ai perdu, Guy Lafleur, Mike Bossy, Yvon Pedneault… j'ai perdu Charles Dufour et je vais avoir 80 ans. À un moment donné, là, il faut réaliser où on est rendu, la "ride" a été longue.»

Michel Bergeron

