Politique provinciale
Fin du monopole de la SAQ

Les prêts-à-boire distillés maintenant en épicerie: «Ce sera le Far West!»

La commission

le 24 février 2026 14:40

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le ministre délégué à l’Économie et aux PME, Samuel Poulin, annonce que Québec met fin au monopole de la Société des alcools du Québec (SAQ) pour les prêts-à-boire à base d'alcool distillé.

C'est tout de même la SAQ qui agira comme grossiste pour les commerces qui voudront vendre ces produits.

Si la mesure gouvernementale vise à ouvrir le marché et, par conséquent, à bénéficier aux consommateurs, l'entrepreneur Nicolas Duvernois se montre méfiant.

Ce dernier est directement concerné par cette annonce, notamment avec ses produits Romeo's gin.

Écoutez les mises en garde qu'il lance au sujet de la fin du monopole de la SAQ, mardi, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau à l'émission La Commission.

«Moi, j'ai appris à ne pas sabrer le champagne tant qu'on n'a pas lu tous les petits détails du contrat. J'ai hâte de voir, parce qu'en ce moment, si je me fie à ce qui s'est passé ailleurs dans le monde ou à ce à quoi je m'attends — c'est-à-dire que les grands joueurs obtiennent la plus grande part du gâteau —, c'est clair que je dis: "Attention, ce sera le Far West."»

Nicolas Duvernois

