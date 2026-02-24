Le ministre délégué à l’Économie et aux PME, Samuel Poulin, annonce que Québec met fin au monopole de la Société des alcools du Québec (SAQ) pour les prêts-à-boire à base d'alcool distillé.

C'est tout de même la SAQ qui agira comme grossiste pour les commerces qui voudront vendre ces produits.

Si la mesure gouvernementale vise à ouvrir le marché et, par conséquent, à bénéficier aux consommateurs, l'entrepreneur Nicolas Duvernois se montre méfiant.

Ce dernier est directement concerné par cette annonce, notamment avec ses produits Romeo's gin.

Écoutez les mises en garde qu'il lance au sujet de la fin du monopole de la SAQ, mardi, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau à l'émission La Commission.