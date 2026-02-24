 Aller au contenu
Politique provinciale
Lors d'un premier mandat

«Je ne crois absolument pas au scénario où le PQ renoncerait à un référendum»

par 98.5

0:00
9:19

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 février 2026 17:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Je ne crois absolument pas au scénario où le PQ renoncerait à un référendum»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le Parti québécois a remporté une victoire bien nette, lundi soir, devant le Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Chicoutimi.

Écoutez l'analyse de Nathalie Normandeau à la suite des résultats de lundi.

Après cette victoire, le chef du PQ Paul St-Pierre Plamondon est demeuré flou sur le moment de la tenue d'un référendum.

Nathalie Normandeau se penche sur cette question.

«Je ne crois absolument pas au scénario où le Parti québécois renoncerait à un référendum dans le cadre d'un prochain mandat. Pourquoi? Pour deux raisons, essentiellement. La première, c'est que ça fait partie de l'ADN du Parti québécois, les référendums, et surtout pour l'atteinte de la souveraineté. Et deuxièmement, l'idée d'un troisième référendum, c'est un effet extrêmement mobilisateur auprès des troupes, auprès des militants du Parti québécois, auprès des députés actuels, auprès des futurs candidats et candidates.»

Nathalie Normandeau

Les autres sujets discutés:

  • Les craintes des électeurs liées à Donald Trump et à l’économie;
  • Les stratégies politiques pour le PQ et Christine Fréchette;
  • Le timing d’un référendum ou d’élections anticipées, en tenant compte du manque d’expérience gouvernementale du PQ.

Vous aimerez aussi

François Legault et plusieurs ministres absents à l'Assemblée nationale
La commission
François Legault et plusieurs ministres absents à l'Assemblée nationale
0:00
3:59
Les prêts-à-boire distillés maintenant en épicerie: «Ce sera le Far West!»
La commission
Les prêts-à-boire distillés maintenant en épicerie: «Ce sera le Far West!»
0:00
12:59

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
De quoi le Québec a-t-il besoin? se demande Marie-France Bazzo
Rattrapage
Société
De quoi le Québec a-t-il besoin? se demande Marie-France Bazzo
L'économie du Québec souffre
Rattrapage
Baisse de 0,3 % du PIB
L'économie du Québec souffre
À quoi s'attendre de Donald Trump mardi soir?
Rattrapage
Discours sur l'État de l'Union
À quoi s'attendre de Donald Trump mardi soir?
Le PCC s'attaque à la couverture santé des demandeurs d'asile déboutés
Rattrapage
Fédéral
Le PCC s'attaque à la couverture santé des demandeurs d'asile déboutés
Projet de TGV: la colère monte chez les agriculteurs de la région de Mirabel
Rattrapage
Une manifestation a eu lieu, mardi
Projet de TGV: la colère monte chez les agriculteurs de la région de Mirabel
Une étude de l’UQAM suggère un lien entre la pilule contraceptive et l’anxiété
Rattrapage
Le Québec maintenant
Une étude de l’UQAM suggère un lien entre la pilule contraceptive et l’anxiété
«Un portrait intime d'une superstar du rock» -Catherine Beauchamp
Rattrapage
Documentaire Man on the Run
«Un portrait intime d'une superstar du rock» -Catherine Beauchamp
«Les porte-paroles du mouvement masculiniste ont percolé dans les esprits»
Rattrapage
Sexisme, homophobie et transphobie en hausse
«Les porte-paroles du mouvement masculiniste ont percolé dans les esprits»
«Je ne vois pas de recul, mais une certaine prudence de PSPP» -Vincent Marissal
Rattrapage
Le chef du PQ nuance son engagement référendaire
«Je ne vois pas de recul, mais une certaine prudence de PSPP» -Vincent Marissal
Laurent Dubreuil critique le financement des athlètes canadiens
Rattrapage
Sport amateur
Laurent Dubreuil critique le financement des athlètes canadiens
Quatre ans plus tard, l'échec russe d'une conquête rapide en Ukraine
Rattrapage
Conflit russo-ukrainien
Quatre ans plus tard, l'échec russe d'une conquête rapide en Ukraine
Osheaga 2026: des valeurs sûres et des découvertes
Rattrapage
Un retour remarqué à Montréal
Osheaga 2026: des valeurs sûres et des découvertes
«Ils avaient des machettes»: Bernard Drainville a frôlé la mort au Mexique
Rattrapage
Alors correspondant en Amérique latine
«Ils avaient des machettes»: Bernard Drainville a frôlé la mort au Mexique
Discours sur l'état de l'Union: à quoi peut-on s'attendre de Donald Trump?
Rattrapage
Climat tendu aux États-Unis
Discours sur l'état de l'Union: à quoi peut-on s'attendre de Donald Trump?