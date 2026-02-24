Lors d'un premier mandat

Le Parti québécois a remporté une victoire bien nette, lundi soir, devant le Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Chicoutimi.

Écoutez l'analyse de Nathalie Normandeau à la suite des résultats de lundi.

Après cette victoire, le chef du PQ Paul St-Pierre Plamondon est demeuré flou sur le moment de la tenue d'un référendum.

Nathalie Normandeau se penche sur cette question.