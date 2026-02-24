Lors d'un premier mandat

Le Parti québécois a remporté une victoire bien nette, lundi soir, devant le Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Chicoutimi.
Écoutez l'analyse de Nathalie Normandeau à la suite des résultats de lundi.
Après cette victoire, le chef du PQ Paul St-Pierre Plamondon est demeuré flou sur le moment de la tenue d'un référendum.
Nathalie Normandeau se penche sur cette question.
«Je ne crois absolument pas au scénario où le Parti québécois renoncerait à un référendum dans le cadre d'un prochain mandat. Pourquoi? Pour deux raisons, essentiellement. La première, c'est que ça fait partie de l'ADN du Parti québécois, les référendums, et surtout pour l'atteinte de la souveraineté. Et deuxièmement, l'idée d'un troisième référendum, c'est un effet extrêmement mobilisateur auprès des troupes, auprès des militants du Parti québécois, auprès des députés actuels, auprès des futurs candidats et candidates.»
Les autres sujets discutés:
- Les craintes des électeurs liées à Donald Trump et à l’économie;
- Les stratégies politiques pour le PQ et Christine Fréchette;
- Le timing d’un référendum ou d’élections anticipées, en tenant compte du manque d’expérience gouvernementale du PQ.