En cas de panne

Le développeur informatique et usager de la première heure du Réseau express métropolitain (REM), Cédric Fontaine, a créé une application web collaborative pour offrir aux usagers une information en temps réel sur l'état du service.

Devant les lacunes du système de communication officiel, son outil: «Le REM est en panne», permet aux usagers de rapporter un retard ou un bris en seulement quelques secondes grâce au sociofinancement de données «crowdsourcing».

Écoutez Cédric Fontaine aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

L'application utilise l'intelligence artificielle pour analyser et synthétiser les signalements provenant des utilisateurs, mais aussi des réseaux sociaux et des forums.

Selon le concepteur, cette méthode permet souvent de prévenir les usagers d'un problème bien avant l'envoi des alertes SMS officielles.

En une seule fin de semaine de travail, le développeur a ainsi mis sur pied une solution que les animateurs qualifient de «géniale» face aux millions investis dans le projet de transport.