Enquête de Protégez-Vous

Même si les coûts élevés demeurent une source majeure de stress financier, les Québécois résidant en maisons privées pour aînés (RPA) accordent une note de satisfaction moyenne de 8/10 à leur milieu de vie.

Une enquête menée par le magazine Protégez-Vous, en collaboration avec Les Coops de l'information, révèle toutefois que le tiers des répondants se disent très insatisfaits des tarifs, alors que 27 % avouent être incapables de respecter le budget qu'ils s'étaient fixé initialement.

Écoutez Marie-Eve Shaffer, journaliste à Protégez-Vous, en discuter avec Patrick Lagacé mardi matin.

L'enquête souligne également une disparité régionale marquée: à Montréal, la forte concurrence entre les grands groupes et les résidences indépendantes permet d'offrir des prix plus bas, comparativement en Outaouais ou à Québec.

Pour éviter les mauvaises surprises, les experts recommandent de ne pas attendre à la dernière minute, de visiter plusieurs établissements et de bien évaluer ses besoins financiers avec un professionnel avant de faire le saut.