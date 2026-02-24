Victoire facile à Chicoutimi

Le Parti québécois (PQ) de Paul St-Pierre Plamondon a consolidé sa lancée, lundi, avec une victoire éclatante dans la partielle de Chicoutimi.
Écoutez le leader souverainiste commenter les résultats, et plusieurs autres dossiers, mardi, à Lagacé le matin.
«C'est une quatrième victoire de suite dans quatre régions différentes qui nous envoient le même message: ça prend un changement. Les gens ne veulent plus du gouvernement de la CAQ qui est vraisemblablement usé, dépassé, qui n'a plus la confiance. Et nous, ça nous permet de démontrer que notre projet de société et notre parti attirent des gens de qualité.»
Autres sujets abordés
- L'influence du contexte politique américain et de la figure de Donald Trump sur le débat souverainiste au Québec;
- PSPP dément formellement avoir rencontré la figure d'extrême droite Éric Zemmour en France.