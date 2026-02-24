 Aller au contenu
Société
Le destin de Mélissa et Jérémie

Déficience et itinérance: l’échec crève-cœur de notre filet social

par 98.5

0:00
8:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 février 2026 08:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Déficience et itinérance: l’échec crève-cœur de notre filet social
Déficience et itinérance: l’échec crève-cœur de notre filet social. / Apiwan / Adobe Stock

Un an après avoir cru à une fin heureuse pour Jérémie et Mélissa, un couple vivant avec une déficience intellectuelle, la journaliste Caroline Touzin dresse un bilan dévastateur: ils sont de retour à la rue.

La journaliste de La Presse explique comment la rigidité bureaucratique du système de santé a brisé l'élan de ce couple vulnérable.

Parce qu'ils refusent d'être séparés, ces «enfants dans des corps d'adultes» tombent entre les craques d'un filet social incapable de gérer les dossiers de manière conjointe.

Entre les critères d'admission incompatibles et les ressources géographiquement éloignées de leurs repères, Jérémie et Mélissa errent de nouveau dans le métro, leur état de santé se dégradant de jour en jour sous l'œil impuissant des intervenants.

Écoutez Caroline Touzin, journaliste pour La Presse, donner tous les détails à ce sujet, mardi, au micro de Patrick Lagacé. 

«On juge une société à la façon dont elle s'occupe des plus vulnérables. Qu’est-ce que ça nous dit comme société?»

Caroline Touzin

Vous aimerez aussi

Choc post-traumatique: témoignage bouleversant d’un ex-paramédic
Radio textos
Choc post-traumatique: témoignage bouleversant d’un ex-paramédic
0:00
11:35
Documentaire «Cobayes»: comment reprendre le contrôle sur nos écrans?
Lagacé le matin
Documentaire «Cobayes»: comment reprendre le contrôle sur nos écrans?
0:00
13:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Documentaire «Cobayes»: comment reprendre le contrôle sur nos écrans?
Rattrapage
Surutilisation des téléphones
Documentaire «Cobayes»: comment reprendre le contrôle sur nos écrans?
Des Jeux d'hiver à Montréal et Québec en 2042?
Rattrapage
Un beau rêve?
Des Jeux d'hiver à Montréal et Québec en 2042?
Guerre en Ukraine: vers un conflit gelé à la coréenne?
Rattrapage
L'invasion russe, 4 ans plus tard
Guerre en Ukraine: vers un conflit gelé à la coréenne?
Party des Américains et modèle norvégien: un bilan des Jeux
Rattrapage
Réflexions sur le modèle olympique
Party des Américains et modèle norvégien: un bilan des Jeux
Bande-annonce d'«Histoire de jouets 5»: vague de nostalgie des années 90
Rattrapage
Woody perd ses cheveux
Bande-annonce d'«Histoire de jouets 5»: vague de nostalgie des années 90
«Mon coloc de 80 ans»: un duo improbable et rafraîchissant
Rattrapage
Choc des générations
«Mon coloc de 80 ans»: un duo improbable et rafraîchissant
Les aînés québécois globalement satisfaits de leur vie en RPA
Rattrapage
Enquête de Protégez-Vous
Les aînés québécois globalement satisfaits de leur vie en RPA
«Les jeunes nous disent: "On n’a pas confiance, on ne se sent pas écoutés"»
Rattrapage
Montée des propos haineux à l’école
«Les jeunes nous disent: "On n’a pas confiance, on ne se sent pas écoutés"»
12 jours sans eau: le calvaire d'une famille de Tétreaultville
Rattrapage
Elle dénonce l’inaction municipale
12 jours sans eau: le calvaire d'une famille de Tétreaultville
Le porte-à-porte plutôt que les Communes pour Pierre Poilievre
Rattrapage
Nouvelle stratégie du chef conservateur
Le porte-à-porte plutôt que les Communes pour Pierre Poilievre
Violence au Mexique: quels sont vos recours face aux transporteurs?
Rattrapage
Assurance voyage
Violence au Mexique: quels sont vos recours face aux transporteurs?
«Notre projet de société et notre parti attirent des gens de qualité» -PSPP
Rattrapage
Victoire facile à Chicoutimi
«Notre projet de société et notre parti attirent des gens de qualité» -PSPP
Partielle dans Chicoutimi: Eric Duhaime savoure sa deuxième place
Rattrapage
Il triple ses voix et prédit une percée majeure
Partielle dans Chicoutimi: Eric Duhaime savoure sa deuxième place
Chaos boursier, nouveaux horaires de magasins et fiasco à Ottawa
Rattrapage
Économie et consommation
Chaos boursier, nouveaux horaires de magasins et fiasco à Ottawa