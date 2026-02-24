Le destin de Mélissa et Jérémie

Un an après avoir cru à une fin heureuse pour Jérémie et Mélissa, un couple vivant avec une déficience intellectuelle, la journaliste Caroline Touzin dresse un bilan dévastateur: ils sont de retour à la rue.

La journaliste de La Presse explique comment la rigidité bureaucratique du système de santé a brisé l'élan de ce couple vulnérable.

Parce qu'ils refusent d'être séparés, ces «enfants dans des corps d'adultes» tombent entre les craques d'un filet social incapable de gérer les dossiers de manière conjointe.

Entre les critères d'admission incompatibles et les ressources géographiquement éloignées de leurs repères, Jérémie et Mélissa errent de nouveau dans le métro, leur état de santé se dégradant de jour en jour sous l'œil impuissant des intervenants.

