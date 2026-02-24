Course à la chefferie de la CAQ

Un premier débat entre les candidats à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ) aura lieu samedi sur YouTube.

Ce premier débat entre Christine Fréchette et Bernard Drainville se tiendra à 16 heures et sera animé par le chroniqueur politique Dimitri Soudas.

Un deuxième débat aura lieu le samedi le 21 mars à Québec en matinée et un troisième aura lieu à Laval la semaine suivante le 28 mars.

Le modérateur, dans ces deux derniers cas, sera notre ancien collègue Pierre Jobin.

Écoutez la chronique politique de Jonathan Trudeau, mardi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés