Course à la chefferie de la CAQ

Un premier débat entre les candidats à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ) aura lieu samedi sur YouTube.
Ce premier débat entre Christine Fréchette et Bernard Drainville se tiendra à 16 heures et sera animé par le chroniqueur politique Dimitri Soudas.
Un deuxième débat aura lieu le samedi le 21 mars à Québec en matinée et un troisième aura lieu à Laval la semaine suivante le 28 mars.
Le modérateur, dans ces deux derniers cas, sera notre ancien collègue Pierre Jobin.
Écoutez la chronique politique de Jonathan Trudeau, mardi, à Lagacé le matin.
Autres sujets abordés
- La victoire éclatante du PQ dans la partielle de Chicoutimi;
- Percée du Parti conservateur du Québec;
- Les défis de recrutement à la CAQ;
- Le MTQ rejette les propositions de fluidité routière de Christine Fréchette à Québec.