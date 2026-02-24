Elle dénonce l’inaction municipale

Une résidente de l'est de Montréal vit un véritable cauchemar bureaucratique, après que les canalisations de la ville eurent gelé suite à des travaux de réfection.

Audrey Phaneuf, résidente de Tétreaultville, a raconté à Patrick Lagacé son quotidien éprouvant sans eau courante depuis près de deux semaines.

Malgré la mise aux normes de sa propre tuyauterie, ce sont les infrastructures municipales qui font défaut.

La famille, qui compte trois enfants et une dame âgée, doit compter sur la générosité des voisins pour l'hygiène de base et le lavage, alors que la Ville de Montréal invoque un débordement pour justifier son inaction.

Un problème d'isolation des nouveaux tuyaux serait en cause, laissant cette citoyenne dans une impasse frustrante.

Écoutez le témoignage d'Audrey Phaneuf, résidente de Tétreaultville, mardi, au micro de Patrick Lagacé.