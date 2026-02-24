 Aller au contenu
Elle dénonce l'inaction municipale

12 jours sans eau: le calvaire d'une famille de Tétreaultville

Lagacé le matin

le 24 février 2026 08:30

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
12 jours sans eau: le calvaire d'une famille de Tétreaultville
Une résidente de Tétreaultville à Montréal subit une coupure d’eau depuis douze jours à cause de canalisations de la Ville de Montréal gelées après des travaux municipaux. / Rixie/ Adobe Stock

Une résidente de l'est de Montréal vit un véritable cauchemar bureaucratique, après que les canalisations de la ville eurent gelé suite à des travaux de réfection.

Audrey Phaneuf, résidente de Tétreaultville, a raconté à Patrick Lagacé son quotidien éprouvant sans eau courante depuis près de deux semaines.

Malgré la mise aux normes de sa propre tuyauterie, ce sont les infrastructures municipales qui font défaut.

La famille, qui compte trois enfants et une dame âgée, doit compter sur la générosité des voisins pour l'hygiène de base et le lavage, alors que la Ville de Montréal invoque un débordement pour justifier son inaction.

Un problème d'isolation des nouveaux tuyaux serait en cause, laissant cette citoyenne dans une impasse frustrante.

Écoutez le témoignage d'Audrey Phaneuf, résidente de Tétreaultville, mardi, au micro de Patrick Lagacé. 

«On peut aller faire notre lavage chez les voisins, on va se laver, on va on va remplir nos gallons d'eau pour faire partir les toilettes, pour se brosser les dents et essayer de faire à manger. Il faut transporter à tous les jours notre vaisselle pour la laver chez les voisins. Je vous dirais que deux, trois, quatre jours ça va. Mais là, rendu à 12 jours, ça commence à être difficile.»

Audrey Phaneuf

