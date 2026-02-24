Woody perd ses cheveux

La bande-annonce du cinquième volet d'Histoire de jouets (Toy Story 5), prévu pour l'été 2026, enflamme les réseaux sociaux pour une raison inattendue: le personnage culte de Woody semble souffrir d'un début de calvitie.

Ce détail visuel, montrant l'usure de sa tête en caoutchouc sous son chapeau, a provoqué une réaction massive chez les millénariaux qui ont grandi avec la franchise et qui commencent eux-mêmes à vivre ces signes de vieillissement.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle en discuter avec la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson et Patrick Lagacé.