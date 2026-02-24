 Aller au contenu
Politique
Il triple ses voix et prédit une percée majeure

Partielle dans Chicoutimi: Eric Duhaime savoure sa deuxième place

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 février 2026 08:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Partielle dans Chicoutimi: Eric Duhaime savoure sa deuxième place
Eric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Malgré une défaite de 20 points derrière le Parti québécois, le chef conservateur Éric Duhaime se réjouit d'avoir triplé ses appuis dans une région qui lui était historiquement difficile.

Au micro de Patrick Lagacé, Éric Duhaime a souligné la progression fulgurante de sa formation, qui est passée de 8% à 26% des voix dans Chicoutimi.

Il y voit un signe précurseur d'une percée majeure dans ses «châteaux forts» de la Capitale-Nationale en 2026.

L'entretien a toutefois donné lieu à un échange serré lorsque l'animateur a tenté de faire préciser au chef conservateur sa position en cas de référendum.

Bien que refusant de se dire «du camp du Non», Duhaime a affirmé qu'il ne montera pas dans «l'autobus du Oui».

Écoutez Eric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, parler de sa progression électorale, mardi au micro de Patrick Lagacé. 

«Trouvez-moi un parti qui n'a pas de député, qui a 1 % de couverture médiatique et qui bat le gouvernement à plate couture?»

Eric Duhaime

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.



