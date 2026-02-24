Choc des générations

Catherine Brisson nous présente une nouvelle web-série qui explore avec humour et tendresse le choc générationnel entre un petit-fils et son grand-père.

Disponible dès jeudi sur TOU.TV Extra, la série Mon coloc de 80 ans, réalisée par Mickaël Gouin, met en vedette Luc Senay et Étienne Galloy.

Ce format court de huit épisodes raconte la cohabitation forcée — mais révélatrice — entre Jérémie, 30 ans, et son aïeul octogénaire.

Catherine Brisson souligne la finesse avec laquelle la série aborde des thèmes universels: les codes amoureux modernes, le désir chez les aînés et la confrontation face à la mort.

Un récit touchant qui prouve que l'on a toujours beaucoup à apprendre des générations qui nous précèdent.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mardi, à Lagacé le matin.