Montée des propos haineux à l’école

Une nouvelle étude menée par le professeur Francis Dupuis-Déri (UQAM), en collaboration avec la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), dresse un portrait alarmant du climat scolaire au Québec.

Les enseignants rapportent une recrudescence marquée des propos sexistes, homophobes et transphobes, tant au secondaire qu’au primaire, un phénomène jugé sans précédent depuis deux décennies.

Écoutez la pédopsychiatre Cécile Rousseau analyser cette montée de l'intolérance chez les jeunes, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Invitée à commenter ces résultats, la Dre Rousseau souligne que ces discours haineux s'inscrivent dans un sentiment de détresse globale chez les garçons.

Pour elle, la solution ne réside pas dans la répression, qui risque de pousser les jeunes davantage vers les réseaux sociaux et la radicalisation, mais plutôt dans un dialogue authentique.