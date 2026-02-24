Nouvelle stratégie du chef conservateur

Alors que la Chambre des communes s’apprête à siéger de façon très sporadique au cours des prochaines semaines, le chef de l’opposition officielle, Pierre Poilievre, a pris une décision stratégique: il ne participera plus à la période de questions lorsque le premier ministre Mark Carney est absent.

Selon Dimitri Soudas, cette manœuvre vise à éviter de débattre avec des «remplaçants» et à concentrer les interventions du chef conservateur là où elles ont le plus d'impact.

