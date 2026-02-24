Réflexions sur le modèle olympique

Alors que les joueurs de hockey américains célèbrent bruyamment leur victoire, le Canada s'interroge sur son faible bilan de 21 médailles et lorgne le modèle d'élite de la Norvège...

Jean-Michel Bourque revient sur les célébrations déchaînées de l'équipe américaine à Miami, marquée par la présence controversée du directeur du FBI, avant leur visite au Capitole.

Ce contraste frappe fort alors que les athlètes canadiens rentrent au pays avec une récolte décevante.

Pour corriger le tir, le Comité olympique canadien suggère de s'inspirer de la Norvège: une petite délégation ultra-ciblée sur les chances de podium plutôt qu'un large financement «saupoudré».

Enfin, le monde de la boxe mise sur la nostalgie avec un duel Mayweather-Pacquiao pour tenter de freiner l'ascension du UFC.

