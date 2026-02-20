Jeux de Milan

Le journaliste de La Presse Guillaume Lefrançois s'est fait interdire de poser une question en français à la joueuse de hockey Marie-Philip Poulin, jeudi, à la suite de la défaite du Canada face aux États-Unis.
Écoutez Alexandre Pratt, journaliste à La Presse, vendredi, au micro de Philippe Cantin.
«Quand il a posé sa question, il a été rabroué par la préposée qui lui a dit qu'il devait poser absolument la question en anglais ou en italien. Il y a deux autres journalistes québécois par la suite, qui ont dû aussi poser des questions en anglais à une athlète francophone. Alors, on était très fâchés. Ce matin, La Presse a envoyé un message au Comité. Ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait bel et bien un interprète français, donc c'est une erreur de la préposée qui s'est excusée.»