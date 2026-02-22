Défaite déchirante de 2 à 1

Le Canada a laissé filer l’or en finale des Jeux de Milan, les États-Unis s’imposant 2-1 grâce au but en prolongation de Jack Hughes.

Si les deux premières périodes ont été chaudement disputées, la formation canadienne a pris le contrôle du match durant le troisième vingt en doublant son nombre de tirs et en obtenant plusieurs chances de marquer, dont deux filets déserts manqués par Devon Toews et Nathan MacKinnon. Le gardien américain Connor Helleybuck a toutefois été magistral devant la cage des siens, bloquant 41 des 42 lancers dirigés vers lui.

Le Canada a vu la médaille d'or lui glisser entre les doigts alors que les États-Unis se sont sauvés avec la victoire en prolongation. C'est l'attaquant Jack Hughes qui a inscrit «le but en or» dans les premières minutes de la période de prolongation qui se déroulait à trois contre trois.

Avec le retour des joueurs de la Ligue nationale, cette finale a offert le niveau de hockey le plus relevé depuis les Jeux de Sotchi en 2014.

Une première en 46 ans

Il s'agit d'une première médaille d'or en 46 ans pour États-Unis. Cette finale représentait es jeux de Milan signifiait le retour des joueurs de la Ligue nationale au sein de la compétition.

Les joueurs américains ont rendu un bel hommage à leur défunt compatriote Johnny Gaudreau en apportant son chandail de la formation américaine sur la glace lors des célébrations. La famille Gaudreau était d'ailleurs sur place pour assister à cette finale.

Pas la fin espérée

Il s'agissait probablement d'une dernière présence sur la scène internationale pour certains canadiens, dont Sidney Crosby et Drew Doughty. Ces deux joueurs avaient remporté l'or avec le Canada en 2010 et en 2014.

Les défaites crève-coeur s'accumulent pour Connor McDavid. Le meilleur joueur au monde échappe la plus haute marche du podium après avoir perdu deux finales consécutives de la Coupe Stanley.