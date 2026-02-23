 Aller au contenu
Violences au Mexique

Qui est El Mencho, le caïd tué par l'armée mexicaine?

par 98.5

0:00
12:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 février 2026 09:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Qui est El Mencho, le caïd tué par l'armée mexicaine?
La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum examine une diapositive contenant des informations sur Nemesio Oseguera, alias « El Mencho », chef du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, lors de sa conférence de presse matinale quotidienne au Palais national de Mexico, le lundi 23 février 2026, au lendemain du décès du chef du cartel tué par l'armée mexicaine. / (AP Photo/Ginnette Riquelme)

Qui est Nemesio Oseguera Cervantes, surnommé El Mencho, le chef de cartel dont la mort provoque actuellement une vague de violence sans précédent dans les rues du Mexique?

Écoutez le journaliste Felix Seguin retracer l'histoire des cartels au Mexique, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

Ayant enquêté sur les cartels mexicains, le journaliste décrit le caïd comme un homme d'une «extrême violence», citant l'exemple du massacre de Veracruz ou les corps de 35 personnes sont retrouvées.

«El Mencho est le fondateur du cartel de Jalisco Nouvelle Génération. C'est aussi le dernier des grands parrains mexicains, parce qu'il est dans la lignée justement des grands chefs de cartels, comme l'ont été El Chapo, Guzman ou Ismael Salvador Garcia. Eux, ils sont emprisonnés aux États-Unis, si bien que le cartel qu'il a fondé en 2009 a pris beaucoup d'expansion dans presque tous les États du Mexique, dont certaines destinations balnéaires.»

Félix Séguin

