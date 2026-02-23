Violences au Mexique

Qui est Nemesio Oseguera Cervantes, surnommé El Mencho, le chef de cartel dont la mort provoque actuellement une vague de violence sans précédent dans les rues du Mexique?

Écoutez le journaliste Felix Seguin retracer l'histoire des cartels au Mexique, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

Ayant enquêté sur les cartels mexicains, le journaliste décrit le caïd comme un homme d'une «extrême violence», citant l'exemple du massacre de Veracruz ou les corps de 35 personnes sont retrouvées.