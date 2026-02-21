Décision de la Cour suprême sur les tarifs

Le président des États-Unis Donald Trump semble avoir du mal à digérer la décision de la Cour suprême qui a invalidé, vendredi, une partie des tarifs qu’il avait imposés à certains de ses partenaires commerciaux comme le Canada.

Il a même accusé les juges de la Cour suprême d’avoir été influencés par des puissances étrangères et annoncé l'ajout de tarifs de 10% pour l'ensemble des pays dans le monde.

Écoutez le chroniqueur spécialisé dans la politique américaine, Guillaume Lavoie, analyser la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.