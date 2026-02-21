 Aller au contenu
Politique internationale
Décision de la Cour suprême sur les tarifs

«Quand tu dis comme Trump t'es un génie, sinon t'es un moins que rien»

le 21 février 2026

Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Le président des États-Unis Donald Trump semble avoir du mal à digérer la décision de la Cour suprême qui a invalidé, une partie des tarifs qu’il avait imposés à certains de ses partenaires commerciaux. / Evan Vucci / The Associated Press

Le président des États-Unis Donald Trump semble avoir du mal à digérer la décision de la Cour suprême qui a invalidé, vendredi, une partie des tarifs qu’il avait imposés à certains de ses partenaires commerciaux comme le Canada.

Il a même accusé les juges de la Cour suprême d’avoir été influencés par des puissances étrangères et annoncé l'ajout de tarifs de 10% pour l'ensemble des pays dans le monde.

Écoutez le chroniqueur spécialisé dans la politique américaine, Guillaume Lavoie, analyser la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Les États-Unis ont un déficit gigantissime et une dette encore plus grande. Et l'idée, c'est que les tarifs sont des revenus qui réussissent à faire croire à bien des Américains que ce sont les étrangers, c'est nous qui payons les tarifs. Alors c'est comme quel gouvernement s'empêcherait de monter les taxes et les impôts si personne ne le savait ? Alors c'est une manière d'aller chercher ce que tout élu voudrait avoir : plus d'argent pour le dépenser.»

