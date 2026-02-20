 Aller au contenu
Tarifs douaniers invalidés par la Cour Suprême

«Je pense que Trump a besoin de se rappeler qu'il y a une division des pouvoirs»

le 20 février 2026 15:38

Aux États-Unis, la Cour Suprême estime que le président Donald Trump a violé la loi en imposant des tarifs douaniers contre 180 pays du monde.

Le plus haut tribunal américain a statué vendredi, par une majorité de six juges contre trois, que le président a outrepassé ses pouvoirs en avril 2025 en imposant des droits de douane massifs

Donald Trump a annoncé qu'il utilisera d'«excellentes alternatives» pour imposer des droits de douane, lors de son point de presse sur le sujet. 

«Je pense que Donald Trump a besoin d'avoir un petit cours de Constitution 101 pour se rappeler qu'il y a une division des pouvoirs aux États-Unis. Il l'a oublié avec ses attaques. »

