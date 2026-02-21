Le Canada s’en est tiré de justesse vendredi, lors des demi finales du tournoi de hockey aux Jeux de Milan face à la Finlande.

L’équipe est parvenue à rattraper son retard de deux buts lors de la dernière période avant de marquer le but de la victoire en avantage numérique dans les dernières minutes de la rencontre.

La bataille pour la médaille d’or aura lieu dimanche, face aux États-Unis.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le récit de la rencontre, samedi, au micro de Denis Lévesque.

