Victoire serrée du Canada contre la Finlande: «On a été très chanceux»

par 98.5

0:00
2:35

Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 février 2026 09:42

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Victoire serrée du Canada contre la Finlande: «On a été très chanceux»
Le Canada s’en est tiré de justesse vendredi, lors des demi finales du tournoi de hockey aux Jeux de Milan face à la Finlande. / Nathan Denette / La Presse Canadienne

Le Canada s’en est tiré de justesse vendredi, lors des demi finales du tournoi de hockey aux Jeux de Milan face à la Finlande. 

L’équipe est parvenue à rattraper son retard de deux buts lors de la dernière période avant de marquer le but de la victoire en avantage numérique dans les dernières minutes de la rencontre.

La bataille pour la médaille d’or aura lieu dimanche, face aux États-Unis.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le récit de la rencontre, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

Autre sujet abordé 

  • Le CF Montréal entame sa saison à San Diego.

