 Aller au contenu
Sports
Pendant le match Canada-Finlande

Entraînement extérieur du Tricolore: «Une fausse bonne idée» -Meeker Guerrier

par 98.5

0:00
5:35

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 février 2026 16:03

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Entraînement extérieur du Tricolore: «Une fausse bonne idée» -Meeker Guerrier
Meeker Guerrier souligne que même le propriétaire de l'équipe était à Milan lors de la pratique du Tricolore, vendredi. / Club de hockey Canadien Inc.

Les Canadiens de Montréal ont tenu un entraînement extérieur sur la patinoire Bleu Blanc Bouge de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. Le chroniqueur sportif Meeker Guerrier qualifie l'initiative de « fausse bonne idée ».

Une pratique des joueurs du Tricolore devant public ? Pourquoi pas. Cependant, une pratique des joueurs pendant un match crucial du Canada aux Olympiques est une moins bonne idée selon le chroniqueur sportif.

Par ailleurs, même le propriétaire des Canadiens de Montréal, Geoff Molson, était à Milan pour assister au match Canada-Finlande.

Écoutez Meeker Guerrier revenir sur les récents succès olympiques de Valérie Maltais et de Brendan Mackay, ainsi que la victoire des hommes au hockey face à la Finlande, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Vous aimerez aussi

«Une année record en termes de marques de vélo présentes» -Yvan Martineau
Bonsoir les sportifs
«Une année record en termes de marques de vélo présentes» -Yvan Martineau
0:00
8:53
Canada-Finlande: «Ça m'a un peu rappelé la Série du siècle 1972» -Serge Savard
Le Québec maintenant
Canada-Finlande: «Ça m'a un peu rappelé la Série du siècle 1972» -Serge Savard
0:00
6:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Un journaliste se fait refuser d’interviewer Marie-Philip Poulin en français
Rattrapage
Jeux de Milan
Un journaliste se fait refuser d’interviewer Marie-Philip Poulin en français
Film Épic : «C'est à la hauteur du personnage»
Rattrapage
Docu-concert sur Elvis Presley
Film Épic : «C'est à la hauteur du personnage»
Canada-Finlande: «Ça m'a un peu rappelé la Série du siècle 1972» -Serge Savard
Rattrapage
L'ancien du CH est à Milan
Canada-Finlande: «Ça m'a un peu rappelé la Série du siècle 1972» -Serge Savard
«Trump va essayer de contourner ça de toutes les manières possibles»
Rattrapage
Une partie des tarifs américains déclarée illégale
«Trump va essayer de contourner ça de toutes les manières possibles»
Mumford and Sons: «Ils reviennent en force avec la même énergie»
Rattrapage
«Prize Fighter»: 6e album
Mumford and Sons: «Ils reviennent en force avec la même énergie»
«Je pense que Trump a besoin de se rappeler qu'il y a une division des pouvoirs»
Rattrapage
Tarifs douaniers invalidés par la Cour Suprême
«Je pense que Trump a besoin de se rappeler qu'il y a une division des pouvoirs»
Une défaite cruelle pour les Canadiennes
Rattrapage
Finale Canada-États-Unis
Une défaite cruelle pour les Canadiennes
Les rabais de la semaine en épicerie
Rattrapage
Épicerie
Les rabais de la semaine en épicerie
Quand l'Intelligence artificielle responsable entre en conflit avec la Défense
Rattrapage
Économie
Quand l'Intelligence artificielle responsable entre en conflit avec la Défense
Défaite crève-coeur au hockey, appuis politiques et échange d'épinglettes
Rattrapage
Jeux de Milan
Défaite crève-coeur au hockey, appuis politiques et échange d'épinglettes
«Les conditions pour gagner un référendum sont loin d'être réunies»
Rattrapage
L'appui à la souveraineté du Québec à la baisse
«Les conditions pour gagner un référendum sont loin d'être réunies»
Un bleu chez les rouges: «On n'a jamais vu autant de transfuges»
Rattrapage
Recapitulatif politique à saveur sportive
Un bleu chez les rouges: «On n'a jamais vu autant de transfuges»
«Les Canadiennes ont vraiment prouvé qu'elles méritaient leur place en finale»
Rattrapage
Défaite au match pour l'or à Milan
«Les Canadiennes ont vraiment prouvé qu'elles méritaient leur place en finale»
Les relations entre le Canada et les États-Unis se détériorent
Rattrapage
Politique internationale
Les relations entre le Canada et les États-Unis se détériorent