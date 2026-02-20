Pendant le match Canada-Finlande

Les Canadiens de Montréal ont tenu un entraînement extérieur sur la patinoire Bleu Blanc Bouge de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. Le chroniqueur sportif Meeker Guerrier qualifie l'initiative de « fausse bonne idée ».

Une pratique des joueurs du Tricolore devant public ? Pourquoi pas. Cependant, une pratique des joueurs pendant un match crucial du Canada aux Olympiques est une moins bonne idée selon le chroniqueur sportif.

Par ailleurs, même le propriétaire des Canadiens de Montréal, Geoff Molson, était à Milan pour assister au match Canada-Finlande.

Écoutez Meeker Guerrier revenir sur les récents succès olympiques de Valérie Maltais et de Brendan Mackay, ainsi que la victoire des hommes au hockey face à la Finlande, vendredi, au micro de Philippe Cantin.