Société
Persévérance scolaire: «Ça se passe plus dans des roulottes que dans une école!»

Lagacé le matin

le 20 février 2026 09:49

Patrick Lagacé
Étienne Marcoux
Cette semaine avait lieu les Journées de la persévérance scolaire. Pour l'occasion, Étienne Marcoux a consacré sa chronique sur le milieu scolaire.

Écoutez le Bac à nouvelles d’Étienne Marcoux, vendredi, à l'émission Lagacé le matin.

«Au Québec, la persévérance scolaire se passe plus dans des roulottes que dans une école. On peut être fier! Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le feeling de suivre des cours dans des modules préfabriqués, c'est comme passé l'après-midi dans une canne de thon. Même feeling, même odeur.»

Étienne Marcoux

