La tension monte d'un cran au Moyen-Orient alors que Washington déploie une force de frappe colossale autour de l'Iran.

Selon les informations du Washington Post, deux porte-avions, le Gerald Ford et l'Abraham Lincoln, accompagnés d'une vingtaine de destroyers et de centaines d'avions de combat, sont déjà positionnés.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que, si la capacité des États-Unis à «décapiter» militairement le régime des mollahs est incontestable, l'absence d'infanterie au sol suggère une stratégie de frappes chirurgicales plutôt qu'une invasion, laissant craindre un chaos durable similaire à la situation au Venezuela ou en Irak.