La commission

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent la création d’une nouvelle «unité d’élite» à Montréal pour coordonner la lutte contre l’itinérance.

Ce groupe politique et tactique aura pour mission de débloquer des budgets et d’optimiser les services sur le terrain.

Inspirée par le succès de Gatineau, la ville envisage également l’implantation de villages de conteneurs comme solution de transition.

En parallèle, les animateurs lancent un débat provocateur sur la valeur travail au Québec, questionnant si les citoyens sont prêts à occuper les emplois physiquement exigeants actuellement délaissés par la main-d’œuvre locale.

Écoutez la discussion des Commissaires sur ces sujets, mardi après-midi.