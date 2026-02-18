 Aller au contenu
Arts et spectacles
Comportement des spectateurs

Incivilités en salle: quand le public vole la vedette aux artistes

par 98.5

0:00
4:54

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 février 2026 09:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Incivilités en salle: quand le public vole la vedette aux artistes
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le comportement des spectateurs dans les lieux culturels suscite de plus en plus de mécontentement au sein du milieu artistique.

Lors d'un atelier du forum RIDEAU à Québec, plusieurs intervenants ont déploré une hausse des incivilités depuis la fin de la pandémie.

Selon certains diffuseurs, le fait d'avoir visionné des spectacles dans le confort de son salon aurait altéré le savoir-vivre en salle: les gens mangent, parlent fort ou consultent leurs téléphones comme s'ils étaient chez eux.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson commenter cette réalité, mercredi, à Lagacé le matin.

