Le comportement des spectateurs dans les lieux culturels suscite de plus en plus de mécontentement au sein du milieu artistique.

Lors d'un atelier du forum RIDEAU à Québec, plusieurs intervenants ont déploré une hausse des incivilités depuis la fin de la pandémie.

Selon certains diffuseurs, le fait d'avoir visionné des spectacles dans le confort de son salon aurait altéré le savoir-vivre en salle: les gens mangent, parlent fort ou consultent leurs téléphones comme s'ils étaient chez eux.

