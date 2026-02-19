Jeux de Milan

Le Canada affronte jeudi les États-Unis à l'occasion de la finale de hockey féminin fort attendue.

Bien que les Américaines arrivent avec une fiche impressionnante de 30 buts marqués contre un seul accordé et une victoire de 5 à 0 contre les Canadiennes plus tôt dans le tournoi, l'espoir demeure.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que malgré une équipe canadienne vieillissante, la pression repose entièrement sur les épaules des Américaines qui «ne doivent pas échapper l'or».