Jeux de Milan
Qualifiée de «traître» aux États-Unis

Eileen Gu: l’athlète entre gloire olympique et tempête politique

par 98.5

Lagacé le matin

le 19 février 2026 07:01

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Eileen Gu: l’athlète entre gloire olympique et tempête politique
La Chinoise Eileen Gu, médaillée d'argent, célèbre sa victoire après la finale de big air en ski acrobatique féminin aux Jeux de Milan, à Livigno, en Italie, le lundi 16 février 2026. / (AP Photo/Gregory Bull)

La skieuse acrobatique Eileen Gu, athlète la plus titrée de l’histoire de son sport, est au cœur de vives polémiques aux Jeux de Milan.

Née en Californie mais représentant la Chine depuis 2019, la «mégastar» aux millions d'abonnés Instagram voit sa loyauté nationale remise en question par des figures politiques américaines, dont le vice-président J.D. Vance.

Entre des critiques sur ses récentes médailles d’argent et des accusations de motivations financières — ses revenus atteindraient 23 millions de dollars — l'athlète doit composer avec une pression immense, allant jusqu'à des altercations physiques dans la rue.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, jeudi, à Lagacé le matin

«Elle est née en Amérique, elle a grandi en Amérique, elle vit en Amérique et elle a choisi de représenter la Chine.»

Frédéric Labelle

