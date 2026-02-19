Qualifiée de «traître» aux États-Unis

La skieuse acrobatique Eileen Gu, athlète la plus titrée de l’histoire de son sport, est au cœur de vives polémiques aux Jeux de Milan.

Née en Californie mais représentant la Chine depuis 2019, la «mégastar» aux millions d'abonnés Instagram voit sa loyauté nationale remise en question par des figures politiques américaines, dont le vice-président J.D. Vance.

Entre des critiques sur ses récentes médailles d’argent et des accusations de motivations financières — ses revenus atteindraient 23 millions de dollars — l'athlète doit composer avec une pression immense, allant jusqu'à des altercations physiques dans la rue.

