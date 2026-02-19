 Aller au contenu
Lanceuse d’alerte: «Le système a failli à protéger Geneviève Guérin»

par 98.5

0:00
21:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 février 2026 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Lanceuse d’alerte: «Le système a failli à protéger Geneviève Guérin»


À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé aborde le congédiement de Geneviève Guérin, ex-directrice générale du Centre Pie de Drummondville, qui a agi comme lanceuse d’alerte dans le scandale de la DPJ en Mauricie–Centre-du-Québec.

Mme Guérin a été licenciée par son employeur pour ne pas avoir respecté les «canaux normaux» en discutant avec un journaliste, malgré ses signalements préalables aux instances institutionnelles qui étaient restés sans réponse.

Ses révélations avaient pourtant permis d’exposer des pratiques inacceptables, menant à la mise en tutelle de la DPJ régionale.

Patrick Lagacé déplore que le système ait échoué à protéger tant les enfants que celle qui a eu le courage de dénoncer la situation.

«Le système a failli à protéger ces enfants-là et ensuite, le système a failli à vous protéger. Je trouve que c'est une tragédie.»

Patrick Lagacé

Autres sujets traités:

  • Arrestation du prince Andrew: l'ex-membre de la famille royale a été arrêté pour avoir possiblement transmis des informations confidentielles;
  • Défection chez les conservateurs: le député Matt Jeneroux quitte le clan de Pierre Poilievre pour rejoindre les Libéraux de Mark Carney;
  • Québec solidaire et Alexandre Boulerice: le parti pourrait modifier ses propres règles pour permettre la candidature du député néo-démocrate dans Gouin;
  • Lutte contre la misogynie au Royaume-Uni: le premier ministre Keir Starmer s'attaque à la violence faite aux femmes en ligne;
  • Condamnation à vie de l'ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol et tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran;
  • Sécurité routière sur l'autoroute 50: un autre accident mortel relance le débat sur la dangerosité de cette voie entre l'Outaouais et les Laurentides.

