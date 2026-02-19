À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé aborde le congédiement de Geneviève Guérin, ex-directrice générale du Centre Pie de Drummondville, qui a agi comme lanceuse d’alerte dans le scandale de la DPJ en Mauricie–Centre-du-Québec.

Mme Guérin a été licenciée par son employeur pour ne pas avoir respecté les «canaux normaux» en discutant avec un journaliste, malgré ses signalements préalables aux instances institutionnelles qui étaient restés sans réponse.

Ses révélations avaient pourtant permis d’exposer des pratiques inacceptables, menant à la mise en tutelle de la DPJ régionale.

Patrick Lagacé déplore que le système ait échoué à protéger tant les enfants que celle qui a eu le courage de dénoncer la situation.