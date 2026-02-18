Transfert de responsabilité

Le projet de tramway à Gatineau semble avoir rendu l'âme avec son transfert vers l'agence Mobilité Infra Québec.

Selon Luc Ferrandez, bien que le gouvernement présente cela comme une centralisation administrative, il s'agirait d'une stratégie pour écarter le projet des priorités immédiates.

Si le succès du REM à Montréal est indéniable, avec une hausse de 40 % de l'achalandage commercial au centre-ville, Luc Ferrandez s'interroge sur la viabilité de tels investissements de plusieurs milliards dans des villes comme Gatineau ou Québec, où la masse critique d'usagers hors des heures de pointe reste à démontrer.

