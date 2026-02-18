 Aller au contenu
Société
Transfert de responsabilité

Tramway de Gatineau: Québec «tire la plogue» sur le projet

par 98.5

0:00
5:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 février 2026 09:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Tramway de Gatineau: Québec «tire la plogue» sur le projet
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le projet de tramway à Gatineau semble avoir rendu l'âme avec son transfert vers l'agence Mobilité Infra Québec.

Selon Luc Ferrandez, bien que le gouvernement présente cela comme une centralisation administrative, il s'agirait d'une stratégie pour écarter le projet des priorités immédiates.

Si le succès du REM à Montréal est indéniable, avec une hausse de 40 % de l'achalandage commercial au centre-ville, Luc Ferrandez s'interroge sur la viabilité de tels investissements de plusieurs milliards dans des villes comme Gatineau ou Québec, où la masse critique d'usagers hors des heures de pointe reste à démontrer.

Écoutez le billet du chroniqueur Luc Ferrandez à ce sujet mercredi à Lagacé le matin.

