Canada-Tchéquie

Est-ce que les Tchèques peuvent battre le Canada, mercredi, lors du match de quarts de finale du tournoi de hockey des Jeux de Milan?
L'animateur Mario Langlois a posé la question à l'analyste Dany Dubé.
Écoutez l'analyse de Dany Dubé au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La Tchéquie a une force de frappe en attaque, mais elle est très vulnérable en défensive;
- Les Tchèques devront miser sur une stratégie basée sur la pression et les revirements pour déstabiliser la formation canadienne: forcer le Canada à faire des erreurs en gestion de rondelle.
- Le Canada a l'avantage d'avoir des défenseurs qui peuvent transporter l'attaque;
- Pourquoi Jon Cooper sortirait Suzuki de la formation?: «Contre la France, Suzuki a joué plus que Crosby.»