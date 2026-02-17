 Aller au contenu
Jeux de Milan
Canada-Tchéquie

La Tchéquie doit forcer le Canada à faire des erreurs en gestion de rondelle

par 98.5 Sports

0:00
6:07

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 février 2026 18:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Dany Dubé
Dany Dubé
La Tchéquie doit forcer le Canada à faire des erreurs en gestion de rondelle
Dany Dubé / Cogeco Média

Est-ce que les Tchèques peuvent battre le Canada, mercredi, lors du match de quarts de finale du tournoi de hockey des Jeux de Milan?

L'animateur Mario Langlois a posé la question à l'analyste Dany Dubé.

Écoutez l'analyse de Dany Dubé au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La Tchéquie a une force de frappe en attaque, mais elle est très vulnérable en défensive;
  • Les Tchèques devront miser sur une stratégie basée sur la pression et les revirements pour déstabiliser la formation canadienne: forcer le Canada à faire des erreurs en gestion de rondelle.
  • Le Canada a l'avantage d'avoir des défenseurs qui peuvent transporter l'attaque;
  • Pourquoi Jon Cooper sortirait Suzuki de la formation?: «Contre la France, Suzuki a joué plus que Crosby.»

Vous aimerez aussi

«La relation entre un entraîneur et un athlète est spéciale» -David Pelletier
Les amateurs de sports
«La relation entre un entraîneur et un athlète est spéciale» -David Pelletier
0:00
16:31
Jeux de Milan 2026: le Québec derrière les 60 boutiques officielles
Lagacé le matin
Jeux de Milan 2026: le Québec derrière les 60 boutiques officielles
0:00
9:28

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Je skie encore pratiquement deux heures par jour» -Pierre Harvey
Rattrapage
50 ans après ses premiers Jeux
«Je skie encore pratiquement deux heures par jour» -Pierre Harvey
Le titre de la WBC poids plume pour Caroline Veyre
Rattrapage
Boxe
Le titre de la WBC poids plume pour Caroline Veyre
Les biais cognitifs des recruteurs peuvent nuire au succès des équipes
Rattrapage
Étude scientifique
Les biais cognitifs des recruteurs peuvent nuire au succès des équipes
Comment Maltais, Weidemann et Blondin ont modifié leur stratégie
Rattrapage
Médaillées d'or à Milan
Comment Maltais, Weidemann et Blondin ont modifié leur stratégie
«La relation entre un entraîneur et un athlète est spéciale» -David Pelletier
Rattrapage
Du patinage au hockey
«La relation entre un entraîneur et un athlète est spéciale» -David Pelletier
Patrik Laine est blessé au bas du corps
Rattrapage
Retour à l'entraînement du Tricolore
Patrik Laine est blessé au bas du corps
Qui, de Jarvis ou de Suzuki pourrait sauter son tour?
Rattrapage
Duel contre la Tchéquie
Qui, de Jarvis ou de Suzuki pourrait sauter son tour?
«C'est toujours une période inspirante» -Maxim Dufour-Lapointe
Rattrapage
Les Jeux d'hiver
«C'est toujours une période inspirante» -Maxim Dufour-Lapointe
Le retour de la compétitivité pour la NBA
Rattrapage
Match des étoiles
Le retour de la compétitivité pour la NBA
Une rare défaite du Rocket de Laval
Rattrapage
Ligue américaine
Une rare défaite du Rocket de Laval
Dany Dubé explique le raisonnement de Jon Cooper pour bâtir ses trios
Rattrapage
Jeux de Milan
Dany Dubé explique le raisonnement de Jon Cooper pour bâtir ses trios
«Sans Marie-Philip Poulin, est-ce qu'on gagne ce match?» -Patricia Ann Beaulieu
Rattrapage
Courte victoire de 2-1 contre la Suisse
«Sans Marie-Philip Poulin, est-ce qu'on gagne ce match?» -Patricia Ann Beaulieu
«Quand Ikuma n'a pas pris le saut, je savais que j'allais gagner» -Kingsbury
Rattrapage
Sa victoire au duel en bosses
«Quand Ikuma n'a pas pris le saut, je savais que j'allais gagner» -Kingsbury
Nick Suzuki pourrait-il rater le prochain match du Canada?
Rattrapage
Jeux de Milan
Nick Suzuki pourrait-il rater le prochain match du Canada?