Sa victoire au duel en bosses

Pour ses derniers Jeux d'hiver, Mikaël Kingsbury a remporté une médaille d'or en duel au ski de bosses et une en argent lors de la compétition classique.
Écoutez le Québécois faire part de son état d'esprit au terme de sa carrière olympique en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Kingsbury a remporté en duel sa cinquième médaille aux Jeux d'hiver (deux d'or, trois d'argent);
- Il explique comment il a pu mettre de la pression sur ses adversaires en duel;
- Kingsbury explique le processus au départ;
- La présence de toute sa famille sur place pour l'occasion;
- Une médaille d'argent en raison d'un bris d'égalité
- Kingsbury exprime sa fierté d’être Québécois, son désir de continuer à skier pour le plaisir, et son intention de profiter de l’Italie avant de rentrer au Québec.