Sa victoire au duel en bosses

Pour ses derniers Jeux d'hiver, Mikaël Kingsbury a remporté une médaille d'or en duel au ski de bosses et une en argent lors de la compétition classique.

Écoutez le Québécois faire part de son état d'esprit au terme de sa carrière olympique en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés