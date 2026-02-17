Duel contre la Tchéquie

L'équipe masculine du Canada disputera la victoire à la Tchéquie, mercredi, lors des quarts de finale du tournoi de hockey des Jeux de Milan.

Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, depuis Milan, analyser la préparation de l’équipe du Canada au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés