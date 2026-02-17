Duel contre la Tchéquie

L'équipe masculine du Canada disputera la victoire à la Tchéquie, mercredi, lors des quarts de finale du tournoi de hockey des Jeux de Milan.
Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, depuis Milan, analyser la préparation de l’équipe du Canada au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une possible rétrogradation de Nick Suzuki comme 13e attaquant?
- Nathan MacKinnon et Sam Bennett étaient absents de l'entraînement;
- En raison des absents, Jon Cooper pouvait cacher son jeu en vue de ses choix pour mercredi;
- On détaille les performances de la Tchéquie, de la Suède, de l'Allemagne et de la Suisse;
- On met de l'avant le rôle clé de Juraj Slafkovský pour la Slovaquie;
- Une anecdote met en lumière la générosité de Sidney Crosby envers le gardien français Julian Junca après le duel Canada-France.