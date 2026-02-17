Médaillées d'or à Milan

Valérie Maltais, Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann ont remporté la médaille d'or en poursuite en patinage de vitesse longue piste, mardi, aux Jeux de Milan.

Écoutez Philippe Gagnon, analyste et ancien athlète paralympique, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés