Les Jeux d'hiver

À la retraite sportive depuis 2018, l'ex-skieuse de bosses Maxim Dufour-Lapointe, l'aînée des soeurs Lapointe, regarde toujours avec intérêt les Jeux de Milan.

Écoutez l'ex-skieuse de bosses Maxim Dufour-Lapointe, désormais médecin, parler de sa passion pour les Jeux, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Maxim Dufour-Lapointe partage son expérience de transition vers la médecine familiale tout en restant impliquée dans le ski comme analyste à Radio-Canada et mentor aux Jeux de Beijing 2022.

Elle évoque l’inspiration des Jeux, la réussite historique de Mikaël Kingsbury (cinq médailles en cinq départs) et l’importance de la famille Dufour-Lapointe.

Maxime souligne la difficulté et la fierté d’avoir concilié sport de haut niveau et ses études médicales, tout en développant une passion pour l’équitation et en s’installant dans la région de Mont-Laurier.