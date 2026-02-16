Comme à l'accoutumée, Tony Marinaro est au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports. Mais cette fois, il n'est pas en studio, ni même à Montréal.
Écoutez depuis Milan Tony Marinaro en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- En patinage de vitesse courte piste, les athlètes ont été transportées par la foule;
- Nick Suzuki pourrait-il rater le prochain match du Canada?
- Selon Tony, Suzuki va avoir son moment avant la fin du tournoi des Jeux de Milan;
- On discute du coup vicieux de Pierre Crinon sur Nathan MacKinnon.