Pendant que la Ligue nationale de hockey est en pause en raison des Jeux de Milan, la NBA poursuit ses activités.
Écoutez le spécialiste de basket Maxim P. Paquet parler du Match des étoiles de la NBA au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Du succès pour le nouveau format du match des étoiles de la NBA, les Américains contre les internationaux, influencé par Victor Wembanyama;
- La compétitivité retrouvée contraste avec le déclin du concours de dunks;
- Une hausse des cotes d’écoute à 9 millions de téléspectateurs;
- Le comportement controversé de Kevin Durant sur X, utilisant des comptes cachés pour critiquer d’anciens coéquipiers et entraîneurs.