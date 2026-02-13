Intervenants, collaborateurs et public

En cette journée mondiale de la radio, qui de mieux que l'une des figures les plus emblématiques de la radio sportive de l'histoire du Québec pour en parler?
Écoutez le légendaire Ron Fournier se souvenir de son parcours avec l'animateur Philippe Cantin en cette journée mondiale de la radio.
Les sujets discutés
- Des patinoires de la LNH au micro, un changement de carrière;
- Des débuts modestes avec l'émission C'est officiel!;
- Ron estime qu'il n'y avait aucun stress à ses débuts;
- Comment a-t-il bâti un tel contact avec le public?;
- L’importance de l’authenticité, du respect du public, de l’écoute et de l’adaptation du contenu;
- Larry King fut une influence majeure;
- La nécessité de répéter l’information pour capter l’auditoire.