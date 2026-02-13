 Aller au contenu
Sports
Intervenants, collaborateurs et public

«Le respect, c'est la chose la plus importante» -Ron Fournier

par 98.5

0:00
13:23

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 février 2026 17:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Le respect, c'est la chose la plus importante» -Ron Fournier
Ron Fournier / Cogeco Média

En cette journée mondiale de la radio, qui de mieux que l'une des figures les plus emblématiques de la radio sportive de l'histoire du Québec pour en parler?

Écoutez le légendaire Ron Fournier se souvenir de son parcours avec l'animateur Philippe Cantin en cette journée mondiale de la radio.

Les sujets discutés

  • Des patinoires de la LNH au micro, un changement de carrière;
  • Des débuts modestes avec l'émission C'est officiel!;
  • Ron estime qu'il n'y avait aucun stress à ses débuts;
  • Comment a-t-il bâti un tel contact avec le public?;
  • L’importance de l’authenticité, du respect du public, de l’écoute et de l’adaptation du contenu;
  • Larry King fut une influence majeure;
  • La nécessité de répéter l’information pour capter l’auditoire.

Vous aimerez aussi

Jeux de Milan: une deuxième médaille pour le Canada
Bonsoir les sportifs
Jeux de Milan: une deuxième médaille pour le Canada
0:00
14:08
Jeux de Milan: le Canada ajoute une troisième médaille à sa récolte
Bonsoir les sportifs
Jeux de Milan: le Canada ajoute une troisième médaille à sa récolte
0:00
11:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Place au quiz des Jeux de Milan
Rattrapage
Jeux de Milan
Place au quiz des Jeux de Milan
«Elle va piger dans plusieurs répertoires et c'est assez impressionnant»
Rattrapage
Dorothée Berryman en spectacle pour la St-Valentin
«Elle va piger dans plusieurs répertoires et c'est assez impressionnant»
«Milliard va avoir un premier test de leadership avec son caucus» -Luc Ouellet
Rattrapage
Nouveau chef du PLQ
«Milliard va avoir un premier test de leadership avec son caucus» -Luc Ouellet
Appel de Heraskevych rejeté: comment procède le Tribunal arbitral du sport?
Rattrapage
Disqualifié en raison des images sur son casque
Appel de Heraskevych rejeté: comment procède le Tribunal arbitral du sport?
Salles d’opération fermées: cri du cœur d’un chirurgien forcé de rester chez lui
Rattrapage
Le réseau de la santé atteint un seuil critique
Salles d’opération fermées: cri du cœur d’un chirurgien forcé de rester chez lui
«C'est sûr que ça va me donner une légitimité, une d'étampe d'approbation»
Rattrapage
HOME: duo entre Michael Bublé et Roxane Bruneau
«C'est sûr que ça va me donner une légitimité, une d'étampe d'approbation»
STM: vers un retour des moyens de pression chez les employés d’entretien?
Rattrapage
Une impasse majeure
STM: vers un retour des moyens de pression chez les employés d’entretien?
Une performance plutôt rassurante de Jordan Binnington
Rattrapage
Jeux de Milan
Une performance plutôt rassurante de Jordan Binnington
Les rabais des circulaires et de bonnes recettes
Rattrapage
Épicerie
Les rabais des circulaires et de bonnes recettes
Des revenus nets de 9,55 milliards $ pour Bombardier en 2025
Rattrapage
Le redressement financier a réussi
Des revenus nets de 9,55 milliards $ pour Bombardier en 2025
Une journée en argent et en bronze qui aurait pu être en or
Rattrapage
Le Canada aux Jeux de Milan
Une journée en argent et en bronze qui aurait pu être en or
Un député hué par son caucus pour avoir refusé une hausse salariale
Rattrapage
Parti conservateur du Canada
Un député hué par son caucus pour avoir refusé une hausse salariale
«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
Rattrapage
Bilan de l'actualité politique à saveur sportive
«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
Alexandria Ocasio-Cortez: «Je la verrais colistière» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Propos sur Trump et Bad Bunny
Alexandria Ocasio-Cortez: «Je la verrais colistière» -Valérie Beaudoin