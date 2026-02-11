Hockey masculin aux Jeux de Milan

Un bon gardien peut porter une équipe sur ses épaules dans un tournoi comme celui des Jeux de Milan.
Écoutez le spécialiste des gardiens de but, Stéphane Waite, parler des gardiens des diverses formations nationales, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les liens entre Stéphane Waite et Vladislav Tretiak;
- La performance de Samuel Hlavaj pour la Slovaquie;
- On parle des gardiens du Canada (Bennington, Thompson), des États-Unis (Hellebucyk, Oettinger, Swayman), suédois (Gustafsson, Markström), suisses (Reto Berra, Leonardo Genoni) et danois (Frederik Andersen).