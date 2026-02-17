Nombre de médailles d'or

Le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborde le bilan de médailles d'or du Canada aux Jeux de Milan, avec seulement deux podiums au sommet après plus d'une semaine de compétition.

Un article du National Post souligne un lien direct entre ce rendement et le manque de financement des athlètes canadiens, qui vivent actuellement «l'effet de l'après-programme» À nous le podium («Own the Podium») instauré sous Stephen Harper.

Écoutez notre chroniqueur faire le point avec Patrick Lagacé mardi matin.