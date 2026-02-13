Alors que la communauté internationale se mobilise pour offrir son soutien à Cuba, affecté par un blocus pétrolier imposé par les États-Unis, les regards se tournent vers le Canada et l'administration Carney.

Le gouvernement canadien suivra-t-il les pas du Mexique et du Chili? Ces deux pays ont envoyé des cargaisons d'aide humanitaire en direction de Cuba au cours des derniers jours.

Écoutez Martine Hébert, ex-diplomate et sénatrice, faire le point sur la situation à Cuba, vendredi, à La commission.