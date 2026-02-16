Des succès de chez nous en Italie

Le Canada et le Québec s'illustrent de façon spectaculaire aux Jeux de Milan, tant par leurs athlètes que par leur génie entrepreneurial.

Pendant que l’équipe de hockey féminin accède à la finale et que Megan Oldham (pr) et Courtney Sarault (argent) décrochent des médailles, une entreprise de la Rive-Sud de Montréal réalise un exploit commercial colossal.

Les frères Claude et Marc, de Brossard, gèrent l'exclusivité des 60 boutiques de souvenirs officiels des Jeux, employant une trentaine de Québécois.

Ce contrat d'envergure internationale met en lumière la créativité québécoise, puisque le design de nombreux articles, dont le chandail de hockey officiel, a été conçu au Québec.

Écoutez le reportage du journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville en direct des Jeux de Milan, lundi, au Québec maintenant.