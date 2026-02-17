Un système sans pilote?

L'ancien responsable informatique de la SAAQ, Karl Malenfant, a vigoureusement défendu son bilan à la suite du rapport dévastateur du commissaire Gallant.

En dépit des 500 mentions le visant dans le document, il refuse d'être l'unique responsable désigné des défaillances de SAAQclic

Il soutient que tous les feux étaient au vert, selon les indicateurs fournis par ses équipes et les partenaires.

Confronté par les Commissaires sur le manque de transparence lors du lancement, il pointe plutôt la responsabilité du conseil d’administration et du pouvoir politique.

